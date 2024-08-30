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30 августа, 14:45

Общество

Работу нового стандарта культурной жизни города обсудили в Москве

Работу нового стандарта культурной жизни города обсудили в Москве

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В Москве обсудили итоги создания нового стандарта культурной жизни города. Участвовать в формировании досуговой программы в столице теперь может каждый житель. Это стало возможным благодаря медиаплатформе "Город идей", которую разработал департамент культуры.

На ней москвичи могут онлайн отправить свои идеи и пожелания. За все время работы медиаплатформу посетили более 57 тысяч человек. Они подали 3,7 тысячи идей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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