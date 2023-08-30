Москвичам рассказали о программе МУФ-2023 на четырех разных площадках

На площадках Урбанфорума представлена насыщенная программа. В "Лужниках" можно послушать выступления уличных музыкантов. Тех, кто предпочитает проводить время более активно, ждут на спортивных мастер-классах. Например, тренеры научат желающих играть в хоккей на роликах или поставят на сноуборд.

В Гостином Дворе работает маркетплейс "Москва – добрый город". В "Манеже" гиды расскажут интересные факты о транспорте будущего. Завершить день можно в "Зарядье" – там пройдет дискотека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.