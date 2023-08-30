Музей детства в ЦДМ откроют для школьников 1 сентября

Музей детства в ЦДМ бесплатно откроется для школьников 1 сентября. Праздничная акция для учащихся с 1 по 11 классы пройдет с 10:00 до 21:30.

Музей и смотровая площадка ЦДМ открылись после реставрации в конце августа. Для бесплатного прохода в кассе ЦДМ на шестом этаже нужно показать свой профиль в мобильном приложении "Дневник МЭШ" или предъявить документ, подтверждающий возраст от 6 до 18 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.