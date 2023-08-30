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Москвичам рассказали о мероприятиях МУФ 30 августа

Москвичам рассказали о мероприятиях МУФ 30 августа

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Посмотреть на транспорт будущего и научиться кататься на сноуборде – это и многое другое можно сделать на площадках Московского урбанистического форума, который продолжает свою работу в столице. Также в эти дни для посетителей подготовили насыщенную музыкальную программу.

Урбанформ развернулся сразу на четырех площадках – "Лужники", "Зарядье", "Манеж" и Гостиный Двор. Какие локации на Урбанфоруме в "Лужниках" интересны посетителям больше всего?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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