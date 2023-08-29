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Москвичам рассказали о программе МУФ-2023 29 августа

Москвичам рассказали о программе МУФ-2023 29 августа

Москвичам рассказали о программе в "Лужниках" и "Зарядье" 29 августа в рамках МУФ-2023

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На площадке Урбанфорума в "Лужниках" во вторник, 29 августа, ждут тех, кто мечтает принять участие в гонках. Для гостей работает картинг. Инструкторы расскажут о правилах управления аппаратом и научат приемам, которые помогут прийти к финишу первым. Также можно посетить мастер-класс по сапсерфингу или отправиться на экскурсии по павильонам.

Тем временем в "Зарядье" – заключительный день работы форума инноваций БРИКС. В программе представлены лекции о цифровых технологиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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