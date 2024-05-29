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29 мая, 08:45

Культура

Москвичам представили афишу мероприятий на 29 мая

Москвичам представили афишу мероприятий на 29 мая

Концерт в честь 225-летия Пушкина состоится в Москве

Новые направления занятий открылись в проекте "Московское долголетие"

В столице начался сезон водных прогулок

Прокат на лодочной станции открылся в Измайловском парке в мае

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Cube.Moscow подготовил 13 новых выставок

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Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий на среду, 29 мая. В нее вошли выставки, спектакль и кинопоказ. Так, в ГМИИ имени Пушкина можно посетить экспозицию "Живой портрет... Волос в волос. Механическое рисование", а в арт-пространстве Cube.Moscow открылись 13 новых выставок, в том числе "Знакомое лицо" Антона и Алексея Яковлевых.

Тем временем в Театре Олега Табакова состоится пресс-показ спектакля "Наследники", режиссером и исполнителем главной роли в котором стал Владимир Машков. Кроме того, в кинотеатре "Октябрь" пройдет премьера комедийного фильма "Непослушники". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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