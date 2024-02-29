Мастер-классы и концерты пройдут 1 марта в центрах московского долголетия

"Московское долголетие" открывает весенний сезон. Проект, созданный для горожан старшего возраста, приглашает на мастер-классы по танцам, рисованию, рукоделию и вокалу. Они состоятся в пятницу, 1 марта, во всех районных центрах московского долголетия.

Каждый желающий сможет выбрать наиболее интересное для себя направление. Завершится день концертной программой творческих коллективов проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.