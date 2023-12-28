Дискотеки на льду подготовили на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

С 30 декабря по 7 января на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдут дискотеки на льду. Всего в городе работают 36 площадок – у туристов большей популярностью пользуются центральные.

Отмечается, что необычные активности из год в год манят в Москву туристов. Известно, что на новогодние выходные почти все московские отели уже забронированы.

Какие события в уходящем году принесли максимум в столичный бюджет? И что в новогодней программе столицы есть до 8 января? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.