Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 07:30

Город

Дискотеки на льду подготовили на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Дискотеки на льду подготовили на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Московские библиотеки подготовили новогоднюю программу

Фестиваль "Путешествие в рождество" продолжит работать в новогоднюю ночь

"Интервью": Алексей Фурсин – о том, где в Москве можно найти новогоднее настроение

В Москве подготовили насыщенную развлекательную программу в новогоднюю ночь

Интерактивные шоу и мастер-классы проведут в культурных центрах Москвы на Новый год

Москвичам рассказали, куда сходить в городе в новогодние каникулы

В столице подготовили новогоднюю программу на 31 декабря

Выставка "Век 19-й. Изменчивая мода. От ампира до модерна" проходит на ВДНХ

Москвичам рассказали о праздничной программе на новогоднюю ночь

С 30 декабря по 7 января на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдут дискотеки на льду. Всего в городе работают 36 площадок – у туристов большей популярностью пользуются центральные.

Отмечается, что необычные активности из год в год манят в Москву туристов. Известно, что на новогодние выходные почти все московские отели уже забронированы.

Какие события в уходящем году принесли максимум в столичный бюджет? И что в новогодней программе столицы есть до 8 января? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
досуггородновый год 2024видеоМаксим ШаманинАлександра БрильАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика