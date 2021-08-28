В Подмосковье проходит традиционный фестиваль российских фермеров-производителей. На фестивале "Сыр. Пир. Мир" за первые два дня работы раскупили 45 тонн молочной продукции и больше 4 тонн меда.

Фестиваль проходит в Истринском районе – это традиционное место, где лучшие производители собираются каждый год. Везут не только сыр – купить можно колбасы, вино, сладости, рыбу и многое другое. В этом году собрались около четырехсот участников.

Попасть на фестиваль можно будет и 29 августа, площадки открываются в 10 утра. Вход свободный.