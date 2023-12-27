Фестиваль "Путешествие в рождество" продолжит работать в новогоднюю ночь

Столичный фестиваль "Путешествие в рождество" приглашает москвичей встретить Новый год на одной из своих площадок. Так, в Парке Горького и на всех окружных площадках "Путешествия в Рождество" новогодние гуляния продлятся до 03:00 1 января.

Все локации фестиваля в ЦАО будут работать до 19:00. Исключением является площадка на Школьной улице – она закроется в 21:00 31 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.