Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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27 декабря, 18:15

Общество

Фестиваль "Путешествие в рождество" продолжит работать в новогоднюю ночь

Фестиваль "Путешествие в рождество" продолжит работать в новогоднюю ночь

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Столичный фестиваль "Путешествие в рождество" приглашает москвичей встретить Новый год на одной из своих площадок. Так, в Парке Горького и на всех окружных площадках "Путешествия в Рождество" новогодние гуляния продлятся до 03:00 1 января.

Все локации фестиваля в ЦАО будут работать до 19:00. Исключением является площадка на Школьной улице – она закроется в 21:00 31 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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