27 декабря, 18:10M24.RU
Шоу Кремлевской школы верховой езды прошло в Конном театре на ВДНХ
Первое костюмированное выступление Кремлевской школы верховой езды прошло в только что открывшемся Конном театре на ВДНХ.
В обновленном историческом павильоне № 42 заработали первый в России интерактивный Музей лошади и Конный театр Кремлевской школы верховой езды.
Музей состоит из восьми залов. Посетители могут узнать, как менялась лошадь от возникновения до одомашнивания, изучить географию и классификацию современных пород лошадей, попасть в конюшенную мастерскую, а также ознакомиться с профессиями конного мира.