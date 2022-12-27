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27 декабря, 18:10

M24.RU

Шоу Кремлевской школы верховой езды прошло в Конном театре на ВДНХ

Шоу Кремлевской школы верховой езды прошло в Конном театре на ВДНХ

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Первое костюмированное выступление Кремлевской школы верховой езды прошло в только что открывшемся Конном театре на ВДНХ.

В обновленном историческом павильоне № 42 заработали первый в России интерактивный Музей лошади и Конный театр Кремлевской школы верховой езды.

Музей состоит из восьми залов. Посетители могут узнать, как менялась лошадь от возникновения до одомашнивания, изучить географию и классификацию современных пород лошадей, попасть в конюшенную мастерскую, а также ознакомиться с профессиями конного мира.
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