Шоу Кремлевской школы верховой езды прошло в Конном театре на ВДНХ

Первое костюмированное выступление Кремлевской школы верховой езды прошло в только что открывшемся Конном театре на ВДНХ.

В обновленном историческом павильоне № 42 заработали первый в России интерактивный Музей лошади и Конный театр Кремлевской школы верховой езды.

Музей состоит из восьми залов. Посетители могут узнать, как менялась лошадь от возникновения до одомашнивания, изучить географию и классификацию современных пород лошадей, попасть в конюшенную мастерскую, а также ознакомиться с профессиями конного мира.

