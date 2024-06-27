Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 07:00

Культура

Москвичам рассказали, как провести свободное время 27 июня

Москвичам рассказали, как провести свободное время 27 июня

Жителям Москвы представили афишу мероприятий на 27 июня

Новости часа: началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко

Москвичам рассказали о мероприятиях в День молодежи

Стендап-экскурсии организованы по Москве

Проект "Йога в парках" будет работать в Москве до 25 сентября

"Сити": фестиваль молодежи состоится в парке "Ходынское поле"

Уроки танцев проведут в Парке Горького 24 июня

Киноверсию спектакля "Я – Сергей Образцов" покажут в кинотеатре "Октябрь" 22 июня

Где отдохнуть в эти выходные в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Жителям столичного региона представили программу мероприятий на четверг, 27 июня. В нее вошли две выставки, кинопоказ и концерт. Так, на ВДНХ можно посетить экспозицию "Мир электричества", а в Подземном музее "Зарядья" выставили личные вещи и материалы из путешествий Федора Конюхова.

Тем временем в кино вечером пройдет показ итальянской ленты "Фолия", а в саду "Эрмитаж" состоится концер группы "Чайф". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
досугкультуравыставкикиновидеоМаксим ШаманинАнастасия Арсланова
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика