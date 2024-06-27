Москвичам рассказали, как провести свободное время 27 июня

Жителям столичного региона представили программу мероприятий на четверг, 27 июня. В нее вошли две выставки, кинопоказ и концерт. Так, на ВДНХ можно посетить экспозицию "Мир электричества", а в Подземном музее "Зарядья" выставили личные вещи и материалы из путешествий Федора Конюхова.

Тем временем в кино вечером пройдет показ итальянской ленты "Фолия", а в саду "Эрмитаж" состоится концер группы "Чайф". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.