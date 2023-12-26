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26 декабря, 07:30

Общество

Для жителей столицы подготовили культурную программу на 26 декабря

Для жителей столицы подготовили культурную программу на 26 декабря

Сервис Russpass подготовил раздел новогодних мероприятий

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Для москвичей подготовили культурную программу на вторник, 26 декабря. В Кремлевском дворце состоится музыкально-цирковая сказка "Рождество в Музыколандии". Представление можно будет посетить до 7 января.

Кроме того, в джаз-клубе Игоря Бутмана пройдет концерт "Somewhere Music Session", а в кино стартовал прокат новогоднего фильма "Новогодний ол инклюзив" с Яном Цапником в главной роли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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