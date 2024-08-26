Москвичам рассказали, чем заняться в городе вечером 26 августа

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26 августа, 06:45

Город

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Жителям столицы представили культурную афишу на 26 августа. В нее вошли два фестиваля, танцы и кинопоказ.

Так, в Москве стартовал Международный военно-музыкальный фестиваль оркестров "Спасская башня", который пройдет на Красной площади. В мероприятии принимают участие музыкальные коллективы силовых ведомств России и восьми зарубежных стран.

Кроме того, в усадьбе Архангельское приготовили выставку ботанических коллекций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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