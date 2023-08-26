Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Город

Москвичам рассказали о программе МУФ-2023 в "Лужниках" в ближайшие дни

Москвичам рассказали о программе МУФ-2023 в "Лужниках" в ближайшие дни

Москвичам рассказали о программе МУФ-2023 в "Лужниках" 26 и 27 августа

Новости часа: Собянин сообщил об уничтоженном беспилотнике на подлете к Москве

Голограмму выставки "Станция Манеж" внесут в Книгу рекордов РФ как самую большую

"Сити": столичный фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" стартует 26 августа

Организаторы подготовили активности для семей с детьми на МУФ-2023

"Сити": новое иммерсивное шоу создали в столичном особняке "Дашков 5"

Москвичам рассказали о программе МУФ в "Лужниках" 25 августа

Жителям столицы рассказали о мероприятиях в рамках МУФ

"Сити": москвичам рассказали об экспозиции "Супергерои, которые живут среди нас" на ВДНХ

На площадке Московского урбанфорума в "Лужниках" гости могут попробовать себя в актерской профессии, узнать больше о киноиндустрии и даже стать героем фильма. Для этого стоит посетить тематическую зону "Киногород".

Кроме того, в "Лужниках" проходят мастер-классы по танцам. На площадке представлена самая обширная программа МУФ-2023 – от познавательных лекций до экстремальных видов спорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
досуггородАлена СубботавидеоАлина ГилеваНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика