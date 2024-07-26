Москвичам рассказали, чем заняться в городе вечером 26 июля

Жителей столицы и туристов приглашают полюбоваться красотой вечерней Москвы – это можно сделать из окон исторического трамвая. Он проследует по специальному маршруту от Волочаевской улицы до станции метро "Чистые пруды".

Кроме того, можно сходить на фестиваль "Театральный бульвар". Там проходят цирковые мастер-классы, а также постановки ведущих театров столицы. Среди мероприятий уличного фестиваля – концерт с советскими песнями и номерами из оперетт.

Куда еще можно сходить в столице и чем заняться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.