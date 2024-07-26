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Новости

Новости

26 июля, 07:00

Город

Москвичам рассказали, чем заняться в городе вечером 26 июля

Москвичам рассказали, чем заняться в городе вечером 26 июля

Москвичам представили культурную программу на 26 июля

"Это Москва. Транспорт": детская железная дорога

Танцевальная тренировка на причалах пройдет в рамках фестиваля "Лето в Москве"

"Сити": в столице открыты более 600 площадок фестиваля "Лето в Москве"

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"Мой район. Новости": занятия йогой с козами начались в Парке Горького

Москвичам представили культурную программу на 18 июля

Москвичам рассказали, как провести свободное время 18 июля

В шести скейт-парках "Московских сезонов" проходят бесплатные тренировки

Жителей столицы и туристов приглашают полюбоваться красотой вечерней Москвы – это можно сделать из окон исторического трамвая. Он проследует по специальному маршруту от Волочаевской улицы до станции метро "Чистые пруды".

Кроме того, можно сходить на фестиваль "Театральный бульвар". Там проходят цирковые мастер-классы, а также постановки ведущих театров столицы. Среди мероприятий уличного фестиваля – концерт с советскими песнями и номерами из оперетт.

Куда еще можно сходить в столице и чем заняться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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