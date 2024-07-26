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26 июля, 08:00

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Москвичам представили культурную программу на 26 июля

Москвичам представили культурную программу на 26 июля

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Десятки мероприятий пройдут на международном фестивале искусств "Вдохновение", который стартует на ВДНХ 27 июля. В спектаклях и концертах примут участие больше 300 артистов из 10 стран мира.

Кроме того, можно сходить на фестиваль "Театральный бульвар". Там проходят цирковые мастер-классы, а также постановки ведущих театров столицы. Так, на площадке оперетты будут разучивать партии, давать уроки вокального мастерства, знакомить гостей со знаковыми композиторами жанра. Гости фестиваля также увидят отрывки премьерных спектаклей и концерты с номерами из знаменитых оперетт.

Что еще происходит в культурной жизни столицы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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