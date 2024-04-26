Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 08:00

Культура

Москвичам представили культурную программу на 26 апреля

Москвичам представили культурную программу на 26 апреля

Развлекательные площадки Москвы предложили варианты детского досуга на майские праздники

Пять весенних маршрутов по столице появились в сервисе Russpass

Пять тематических маршрутов по весенней Москве появились в сервисе Russpass

Развлекательная программа в стиле ретро пройдет на "Солнце Москвы" в майские выходные

Москвичам рассказали, как провести свободное время 23 апреля

Москвичам рассказали о культурной программе на 23 апреля

"Сити": мероприятия, на которые можно сходить 19–20 апреля

Москвичам рассказали, как провести досуг 19 апреля

Галерея-мастерская "Варшавка" пригласила жителей столицы на творческий вечер

Жителям Москвы представили культурную афишу на пятницу, 26 апреля. В нее вошли две выставки, кинопоказ и церемония закрытия 46-го ММКФ.

В ММОМА стартовала экспозиция "Солнечный сад", посвященная 90-летию художника Зураба Церетели, а в Музее Москвы проходит выставка "Москвичка. Женщины советской эпохи 1920–1930-х годов". В "Иллюзионе" пройдет показ знаменитой советской комедии "Бриллиантовая рука". А в кинотеатре "Россия" вечером состоится церемония закрытия Московского международного кинофестиваля, на котором объявят победителей в семи номинациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
досугкультуравидеоАнастасия БородинаМаксим СеликовАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика