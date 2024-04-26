Москвичам представили культурную программу на 26 апреля

Жителям Москвы представили культурную афишу на пятницу, 26 апреля. В нее вошли две выставки, кинопоказ и церемония закрытия 46-го ММКФ.

В ММОМА стартовала экспозиция "Солнечный сад", посвященная 90-летию художника Зураба Церетели, а в Музее Москвы проходит выставка "Москвичка. Женщины советской эпохи 1920–1930-х годов". В "Иллюзионе" пройдет показ знаменитой советской комедии "Бриллиантовая рука". А в кинотеатре "Россия" вечером состоится церемония закрытия Московского международного кинофестиваля, на котором объявят победителей в семи номинациях.

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