Москвичам представили культурную афишу на 26 февраля

Жителям столицы рассказали, как провести досуг вечером в понедельник, 26 февраля. В подборку мероприятий включили театральные постановки и концерты, а также выставки.

Так, в течение 26 февраля можно сходить на выставку "Закат в 140 солнц" в ГЭС-2, а также попасть на спектакль "Маскарад с закрытыми глазами" в МХТ имени Чехова. Кроме того, москвичам напомнили, что 28 февраля можно бесплатно посетить галерею искусств Зураба Церетели. Такая акция проводится каждую последнюю среду месяца.

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