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Новости

26 февраля, 09:30

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Москвичам представили культурную афишу на 26 февраля

Москвичам представили культурную афишу на 26 февраля

День китайских фонарей прошел на ВДНХ

Праздничную программу для гостей подготовили в столичном парке "Патриот" 24 февраля

Выставка оружия и турнир по танк-дрифту пройдут в парке "Патриот" 24 февраля

День китайских фонарей организовали на ВДНХ 24 февраля

Тематическую программу в честь Дня защитника Отечества подготовили в парке "Патриот"

Турнир по танк-дрифту и конное представление состоится в столичном парке "Патриот"

Программу в честь Дня защитника Отечества подготовили в Музее техники Вадима Задорожного

Спецпрограмму подготовили в павильонах ВДНХ в честь Дня защитника Отечества

Новости часа: концерты и экскурсии подготовили в Москве к 23 февраля

Жителям столицы рассказали, как провести досуг вечером в понедельник, 26 февраля. В подборку мероприятий включили театральные постановки и концерты, а также выставки.

Так, в течение 26 февраля можно сходить на выставку "Закат в 140 солнц" в ГЭС-2, а также попасть на спектакль "Маскарад с закрытыми глазами" в МХТ имени Чехова. Кроме того, москвичам напомнили, что 28 февраля можно бесплатно посетить галерею искусств Зураба Церетели. Такая акция проводится каждую последнюю среду месяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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