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Новости

25 декабря, 12:00

Общество

Кулинарные мастер-классы пройдут в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве

Кулинарные мастер-классы пройдут в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве

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Москвичей пригласили на ярмарки и мастер-классы на фестивале "Путешествие в Рождество"

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В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" москвичам покажут, как приготовить новые блюда. Кулинарные мастер-классы проведут в 23 локациях.

Опытные повара расскажут, как сварить новогодний борщ или традиционные щи с белыми грибами и многие другие блюда русской кухни. Также специалисты поделятся интересными фактами из истории московской кулинарии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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