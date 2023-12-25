Кулинарные мастер-классы пройдут в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве

В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" москвичам покажут, как приготовить новые блюда. Кулинарные мастер-классы проведут в 23 локациях.

Опытные повара расскажут, как сварить новогодний борщ или традиционные щи с белыми грибами и многие другие блюда русской кухни. Также специалисты поделятся интересными фактами из истории московской кулинарии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.