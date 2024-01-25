25 января, 19:45Город
Спортивная студенческая ночь стартовала на ГУМ-катке
Спортивная студенческая ночь началась на ГУМ-катке. Для гостей фестиваля приготовили массовое катание на коньках, спортивные эстафеты, выступления болельщиков и творческих коллективов, мастер-классы и другие активности.
Одно из зрелищных событий ночи – хоккейный гала-матч с участием команды "Красные Звезды" и сборной команды Студенческой хоккейной лиги. Кроме учащихся, в составах команд заявлены представители федеральных органов власти, а также известные хоккеисты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.