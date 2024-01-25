Москвичам представили культурную программу на 25 января

25 января в культурную программу в Москве вошли два кинопоказа и два концерта. Так, в прокат вышла отечественная драма "Мастер и Маргарита" с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях. Кроме того, в столичных кинотеатрах можно посмотреть американскую картину "Присцилла: Элвис и я".

Тем временем в Доме музыки пройдет концерт "Музыкальный мир аниме" Nella Musica Orchestra, а в джаз-клубе "Союз композиторов" состоится акустический трибьют "Новое кино". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.