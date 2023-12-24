24 декабря, 11:45Город
Москвичам рассказали, какие мероприятия организовали в столице 24 декабря
Для москвичей и гостей столицы подготовлена насыщенная программа в течение 24 декабря. В столице проходят десятки выставок и постановок.
Например, в Московском дворце молодежи поставили музыкальный спектакль "Мамма Мио! Или Мюзикл пошел не так". Сюжет расскажет о ситуации, когда заказчик постоянно вносит правки. В данном случае директор фабрики постоянно пытается улучшить постановку артистов местного дома культуры.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.