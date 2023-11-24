Москвичи выберут программу мероприятий на Южном речном вокзале в 2024 году

Выбрать мероприятия на Южном речном вокзале на 2024 год могут сами москвичи. Пространство открыто только семь месяцев, но уже стало популярным местом отдыха у жителей города и туристов, отметил заммэра столицы Максим Ликсутов. На обновленной территории прошло более 260 мероприятий. Число гостей превысило 210 тысяч.

На 2024 год программу составят с учетом мнения посетителей. На "Активном гражданине" запустили голосование – выбрать предлагают до пяти вариантов из 10 предложенных. В списке представлены лекции, семинары, тренировки, кинопоказы, есть и встречи с известными людьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.