Москвичам представили программу мероприятий на 25–26 ноября

Жителям столицы рассказали, куда стоит сходить в предстоящие выходные, 25–26 ноября. В программу мероприятий вошли фиджитал-выставка "Город Будущего", иммерсивное шоу "Шестой океан", фильм "Дворец" Романа Поланского и сольный концерт певицы Аники.

На фиджитал-выставке на "Дизайн заводе" представлены многочисленные творения 42 мультихудожников, работающих на стыке физического и цифрового искусства, а на иммерсивном шоу "Шестой океан" – обитатели океана в 3D.

Подробнее об остальных мероприятиях – в эфире телеканала Москва 24.