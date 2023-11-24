Москвичам рассказали, куда сходить 25–26 ноября

Жителям столицы рассказали, куда стоит сходить в предстоящие выходные, 25–26 ноября. В программу мероприятий вошли фиджитал-выставка "Город Будущего", иммерсивное шоу "Шестой океан", фильм "Дворец" Романа Поланского и сольный концерт певицы Аники.

Фиджитал-выставка, объединяющая физическое и цифровое искусство, работает на "Дизайн заводе". В рамках экспозиции гостям предлагается погрузиться в мир будущего и увидеть работы 42 мультихудожников.

Кроме того, москвичей ждет иммерсивное шоу "Шестой океан" в арт-пространстве "Люминар", которое отправит посетителей в цифровое путешествие на глубину океана. Подробнее об остальных мероприятиях – в эфире телеканала Москва 24.