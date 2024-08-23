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23 августа, 08:00

Город

Более 300 показов фильмов запланировано на Московской международной неделе кино

Более 300 показов фильмов запланировано на Московской международной неделе кино

Москвичам представили культурную программу на 22 августа

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Число площадок проекта "Спортивные выходные" в Москве увеличилось в три раза

Количество площадок столичного проекта "Спортивные выходные" увеличилось в три раза

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"Это Москва. Социальный блок": школы искусств и необычные музыкальные инструменты

Московская международная неделя кино стартует 23 августа. В программе мероприятия запланировано более 300 кинопоказов.

Кроме того, в ночь на 25 августа в столице пройдет акция "Ночь в кино". Задействовано 150 площадок.

Еще москвичи и туристы могут почувствовать себя героями советского фильма "Формула любви". В "Музеоне" на площадке "Старая Москва" реконструируют съемочный процесс этой кинокартины. Там же проведут мастер-классы по танцам из мюзиклов и режиссуре.

Куда еще можно сходить в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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