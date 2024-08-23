23 августа, 08:00Город
Более 300 показов фильмов запланировано на Московской международной неделе кино
Московская международная неделя кино стартует 23 августа. В программе мероприятия запланировано более 300 кинопоказов.
Кроме того, в ночь на 25 августа в столице пройдет акция "Ночь в кино". Задействовано 150 площадок.
Еще москвичи и туристы могут почувствовать себя героями советского фильма "Формула любви". В "Музеоне" на площадке "Старая Москва" реконструируют съемочный процесс этой кинокартины. Там же проведут мастер-классы по танцам из мюзиклов и режиссуре.
Куда еще можно сходить в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.