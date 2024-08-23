Более 300 показов фильмов запланировано на Московской международной неделе кино

Московская международная неделя кино стартует 23 августа. В программе мероприятия запланировано более 300 кинопоказов.

Кроме того, в ночь на 25 августа в столице пройдет акция "Ночь в кино". Задействовано 150 площадок.

Еще москвичи и туристы могут почувствовать себя героями советского фильма "Формула любви". В "Музеоне" на площадке "Старая Москва" реконструируют съемочный процесс этой кинокартины. Там же проведут мастер-классы по танцам из мюзиклов и режиссуре.

Куда еще можно сходить в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

