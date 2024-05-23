Цирковое шоу "Антигравитация" покажут в ДК имени Горбунова в Москве 23 мая

В четверг, 23 мая, а также в выходные в Москве состоится мультимедийное театрально-цирковое шоу "Антигравитация". Увидеть его можно в ДК имени Горбунова. Стоимость билетов начинается от 1 000 рублей.

А на территории ЦСИ "Винзавод" проходит выставка "Чего ты боишься?". Посетить экспозицию можно до 4 августа. Билет обойдется в 500 рублей.

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.

