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23 апреля, 11:00

Культура

Москвичам рассказали, как провести свободное время 23 апреля

Москвичам рассказали, как провести свободное время 23 апреля

Москвичам рассказали о культурной программе на 23 апреля

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Москвичам представили культурную афишу на вечер 16 апреля

Жителям столицы представили культурную программу на вторник, 23 апреля. В нее включили две выставки и два кинопоказа. Так, в Stella Art Foundation открылась экспозиция "О всех вещах там обитающих", а в галерее Ruаrts стартовала выставка Виталия Тюрлика "Сонный паралич".

Кроме того, в рамках ММКФ состоится премьера документального фильма "Нелюбимка". Также вечером можно посетить спецпоказ киноленты "Остров проклятых" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Подробнее – в программе "Сити".

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