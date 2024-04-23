Москвичам рассказали, как провести свободное время 23 апреля

Жителям столицы представили культурную программу на вторник, 23 апреля. В нее включили две выставки и два кинопоказа. Так, в Stella Art Foundation открылась экспозиция "О всех вещах там обитающих", а в галерее Ruаrts стартовала выставка Виталия Тюрлика "Сонный паралич".

Кроме того, в рамках ММКФ состоится премьера документального фильма "Нелюбимка". Также вечером можно посетить спецпоказ киноленты "Остров проклятых" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Подробнее – в программе "Сити".