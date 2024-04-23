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Новости

23 апреля, 08:00

Культура

Москвичам рассказали о культурной программе на 23 апреля

Москвичам рассказали о культурной программе на 23 апреля

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Москвичам представили культурную афишу на вечер 16 апреля

Москвичам представили культурную программу на 15 апреля

Жителям Москвы представили культурную афишу на вторник, 23 апреля. В нее вошли две выставки, фестиваль и концерт. В Stella Art Foundation можно посетить экспозицию "О всех вещах там обитающих", а в Музее Москвы – выставку "Владимир. Юрий. Андрей. 1000 лет освоения славянами московского края".

Кроме того, на "Хлебозаводе № 9" пройдет просмотр черной комедии "Квадрат", а в Московской консерватории состоится концерт Петра Дранги "Симфония № 3 "Земля"

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