Москвичам рассказали о культурной программе на 23 апреля

Жителям Москвы представили культурную афишу на вторник, 23 апреля. В нее вошли две выставки, фестиваль и концерт. В Stella Art Foundation можно посетить экспозицию "О всех вещах там обитающих", а в Музее Москвы – выставку "Владимир. Юрий. Андрей. 1000 лет освоения славянами московского края".

Кроме того, на "Хлебозаводе № 9" пройдет просмотр черной комедии "Квадрат", а в Московской консерватории состоится концерт Петра Дранги "Симфония № 3 "Земля"