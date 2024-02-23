23 февраля, 15:30Город
Программу в честь Дня защитника Отечества подготовили в Музее техники Вадима Задорожного
День защитника Отечества отмечают в музее техники Вадима Задорожного. Там выступит духовой оркестр, пройдет парад кадетов и военной техники, состоятся мастер-классы для детей и спортивные соревнования. Также можно посмотреть основную экспозицию музея, который посвящен развитию авиации и вооружения.
Что еще включили в программу в столичном музее техники? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Сергей Собянин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества
- Московская канатная дорога не будет работать вечером 23 февраля