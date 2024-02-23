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23 февраля, 15:30

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Программу в честь Дня защитника Отечества подготовили в Музее техники Вадима Задорожного

Программу в честь Дня защитника Отечества подготовили в Музее техники Вадима Задорожного

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День защитника Отечества отмечают в музее техники Вадима Задорожного. Там выступит духовой оркестр, пройдет парад кадетов и военной техники, состоятся мастер-классы для детей и спортивные соревнования. Также можно посмотреть основную экспозицию музея, который посвящен развитию авиации и вооружения.

Что еще включили в программу в столичном музее техники? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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