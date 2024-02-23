Новости часа: концерты и экскурсии подготовили в Москве к 23 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве к празднованию Дня защитника Отечества подготовили концерты и экскурсии. Всего в столице подготовили более 400 мероприятий. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Более 500 звезд украсили станцию метро "Трубная" к Дню защитника Отечества. О декорациях рассказал Дептранс.

Дом с подземной парковкой построят по программе реновации на улице Константинова. Об этом решении сообщается на портале mos.ru.