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Новости

23 февраля, 14:15

Город

Новости часа: концерты и экскурсии подготовили в Москве к 23 февраля

Новости часа: концерты и экскурсии подготовили в Москве к 23 февраля

На ВДНХ подготовили специальную программу на День защитника Отечества

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Почти 450 мероприятий подготовили в столице к 23 февраля

Более 440 мероприятий организуют в парках, музеях и библиотеках Москвы к 23 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве к празднованию Дня защитника Отечества подготовили концерты и экскурсии. Всего в столице подготовили более 400 мероприятий. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Более 500 звезд украсили станцию метро "Трубная" к Дню защитника Отечества. О декорациях рассказал Дептранс.

Дом с подземной парковкой построят по программе реновации на улице Константинова. Об этом решении сообщается на портале mos.ru.

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