Фестиваль "Рыбная неделя" стартует в Москве 27 мая

Гастрономический моно-фестиваль "Рыбная неделя" начнется 27 мая в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для посетителей подготовлены кулинарные и творческие мастер-классы, а также насыщенная развлекательная и познавательная программы. Уточняется, что в центре проходит монтаж павильонов фестиваля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.