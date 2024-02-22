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Новости

22 февраля, 23:25

Общество

Развлекательные площадки столицы подготовили культурную программу

Развлекательные площадки столицы подготовили культурную программу

Концерт в честь Дня защитника Отечества пройдет на ВДНХ

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Для москвичей подготовили праздничную программу в честь Дня защитника Отечества

Развлекательные площадки столицы подготовили масштабную программу ко Дню защитника Отечества. Для горожан уже запланировали более 440 различных событий. Так, в павильоне "Атом" на ВДНХ пройдут встречи с известными представителями культуры и спорта, а вечером состоится концерт.

Кроме того, в 15:00 пройдет экскурсия "Мужские образы на ВДНХ". Чтобы попасть на нее, необходима предварительная регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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