Москвичи смогут встретить Новый год на одном из 17 катков города

17 ледовых площадок Москвы будут работать до 03:00 1 января. В том числе катки в парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Фили", в парке Горького и других.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорпарка, для посещения некоторых ледовых площадок требуется входной билет, оформить который можно на сайте выбранного парка. Также в новогоднюю ночь будут проходить концерты и выступления известных артистов и фигуристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.