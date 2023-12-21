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21 декабря, 15:45

Общество

Москвичи смогут встретить Новый год на одном из 17 катков города

Москвичи смогут встретить Новый год на одном из 17 катков города

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17 ледовых площадок Москвы будут работать до 03:00 1 января. В том числе катки в парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Фили", в парке Горького и других.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорпарка, для посещения некоторых ледовых площадок требуется входной билет, оформить который можно на сайте выбранного парка. Также в новогоднюю ночь будут проходить концерты и выступления известных артистов и фигуристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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