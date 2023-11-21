Посвященный архитектуре и истории Москвы фестиваль "Наследие" пройдет 25 ноября

В субботу, 25 ноября, москвичей приглашают посетить новое культурное пространство "Три Вокзала. Депо" на Новорязанской улице. Там пройдет фестиваль "Наследие", посвященный архитектуре, истории и культуре города. Гостей ждут мастер-классы и квизы. Также можно будет посетить книжный салон, побывать на лекциях, посмотреть фильмы о Москве и послушать рассказы краеведов.

Кроме того, посетителей ждет виртуальная экскурсия в одну из древнейших обителей Москвы – Златоустов монастырь. Зарегистрироваться на любое из мероприятий можно на официальном сайте фестиваля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

