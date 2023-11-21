Москвичам рассказали о праздничных мероприятиях ко Дню матери в столице

Праздничную программу подготовили для москвичей ко Дню матери. В 2023 году его отмечают 26 ноября.

В городе организуют встречи с известными психологами, а также открытые лекции о здоровье, стиле, красоте, личном пространстве, карьере, сложностях материнства и воспитания детей. В семейных центрах Москвы пройдет программа "Неделя для мам" с концертами, тренингами и мастер-классами для женщин и их детей.

Также в школах и колледжах волонтеры раздадут детям "маментинки" – маленькие поздравительные открытки для мам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.