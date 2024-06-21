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21 июня, 15:30

Город

Где отдохнуть в эти выходные в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Где отдохнуть в эти выходные в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

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В предстоящие выходные в рамках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!" горожан будут ждать на целом ряде мероприятий. Одно из них – фестиваль "Мороженое и сладости". По словам организаторов, 22 и 23 июня маленькие посетители мероприятия смогут создать собственный рецепт варенья или сделать мороженое в стиле pop-art, а взрослые могут отправиться на занятия сальсой, бачатой и хип-хопом.

А в музее-заповеднике "Люблино" пройдет фестиваль "Арт-пристань". Его участники будут расписывать лодки, которые в будущем станут парковыми арт-объектами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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