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21 июня, 12:15

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"Лето в Москве": куда стоит сходить в эти выходные

"Лето в Москве": куда стоит сходить в эти выходные

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В выходные, 22 и 23 июня, под эгидой проекта "Лето в Москве" пройдет масштабный фестиваль "Арт-пристань" в музее-заповеднике "Люблино". Там состоится в режиме реального времени роспись настоящих лодок, которые в будущем украсят парк и станут парковыми арт-объектами. В рамках мероприятия запланированы мастер-классы, концертные программы, различные лекции.

Кроме того, в столице проходит фестиваль мороженого на Тверском бульваре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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