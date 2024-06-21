"Лето в Москве": куда стоит сходить в эти выходные

В выходные, 22 и 23 июня, под эгидой проекта "Лето в Москве" пройдет масштабный фестиваль "Арт-пристань" в музее-заповеднике "Люблино". Там состоится в режиме реального времени роспись настоящих лодок, которые в будущем украсят парк и станут парковыми арт-объектами. В рамках мероприятия запланированы мастер-классы, концертные программы, различные лекции.

Кроме того, в столице проходит фестиваль мороженого на Тверском бульваре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

