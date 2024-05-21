Москвичам рассказали, как провести свободное время 21 мая

Жителям столичного региона представили культурную программу на вторник, 21 мая. В нее включили выставку, два кинопоказа и концерт. Так, в Сытинской типографии можно посетить выставку "Любовь. От и до".

Кроме того, в кинотеатрах стартовал прокат российской драмы "Каждый мечтает о собаке". Также в "Москино" вечером 21 мая состоится показ фильма "Клод Моне: Магия воды и света", а в Московской консерватории пройдет концерт "Шедевры венских классиков. Моцарт. Бетховен". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.