Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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Новости

Новости

21 мая, 09:00

Культура

Москвичам рассказали, как провести свободное время 21 мая

Москвичам рассказали, как провести свободное время 21 мая

Москвичам представили культурную программу на 21 мая

Собянин: фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" будет длиться 100 дней

Выставка "Под куполом" открылась в столичной галерее VS Gallery

Шоу "Атлантида.AI" открылось в пространстве "Внутришоу" на Хлебозаводе

Бассейн под открытым небом заработал в "Лужниках"

Более 20 открытых бассейнов будут работать в столице летом 2024 года

Открытый бассейн заработал в "Лужниках"

Бассейн под открытым небом заработал в "Лужниках" в Москве

Инсталляцию Алексея Каллимы "Теорема дождя" подготовили в "Мультимедиа Арт Музее"

Жителям столичного региона представили культурную программу на вторник, 21 мая. В нее включили выставку, два кинопоказа и концерт. Так, в Сытинской типографии можно посетить выставку "Любовь. От и до".

Кроме того, в кинотеатрах стартовал прокат российской драмы "Каждый мечтает о собаке". Также в "Москино" вечером 21 мая состоится показ фильма "Клод Моне: Магия воды и света", а в Московской консерватории пройдет концерт "Шедевры венских классиков. Моцарт. Бетховен". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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