21 мая, 08:00Культура
Москвичам представили культурную программу на 21 мая
Жителям Москвы представили культурную афишу на вторник, 21 мая. В нее вошли выставка, спектакль, кинопоказ и концерт.
Так, в Сытинской типографии можно посетить выставку "Любовь. От и до", а в кинотеатре "Октябрь" состоится премьера киноверсии спектакля "Аида" Джузеппе Верди.
Кроме того, в Доме музыки Хибла Герзмава исполнит романсы русских композиторов. Также в столичных кинотеатрах стартовал прокат семейной комедии "7 дней, 7 ночей".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.