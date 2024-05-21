Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 08:00

Культура

Москвичам представили культурную программу на 21 мая

Москвичам представили культурную программу на 21 мая

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Жителям Москвы представили культурную афишу на вторник, 21 мая. В нее вошли выставка, спектакль, кинопоказ и концерт.

Так, в Сытинской типографии можно посетить выставку "Любовь. От и до", а в кинотеатре "Октябрь" состоится премьера киноверсии спектакля "Аида" Джузеппе Верди.

Кроме того, в Доме музыки Хибла Герзмава исполнит романсы русских композиторов. Также в столичных кинотеатрах стартовал прокат семейной комедии "7 дней, 7 ночей".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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