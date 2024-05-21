Москвичам представили культурную программу на 21 мая

Жителям Москвы представили культурную афишу на вторник, 21 мая. В нее вошли выставка, спектакль, кинопоказ и концерт.

Так, в Сытинской типографии можно посетить выставку "Любовь. От и до", а в кинотеатре "Октябрь" состоится премьера киноверсии спектакля "Аида" Джузеппе Верди.

Кроме того, в Доме музыки Хибла Герзмава исполнит романсы русских композиторов. Также в столичных кинотеатрах стартовал прокат семейной комедии "7 дней, 7 ночей".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.