Акция "Ночь музеев" состоится в Москве 21 мая

В Москве 21 мая пройдет популярная акция "Ночь музеев". Посетители смогут увидеть выставки бесплатно и присоединиться к необычным программам.

Тele2 предлагает своим клиентам провести "Ночь в музее" с комфортом. Оператор продумал формат мероприятия в деталях. В программу вошли одни из самых крупных выставочных площадок города. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.