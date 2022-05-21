Тысячи москвичей принимают участие в весеннем велофестивале

В Москве проходит весенний велофестиваль. Тысячи участников стартовали с проспекта Академика Сахарова, чтобы преодолеть маршрут в 16 километров по Садовому кольцу.

Это не гонка, а скорее массовая велопрогулка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

