Участники весеннего велофестиваля преодолеют 16 км по Садовому кольцу

Участникам весеннего велофестиваля предстоит преодолеть 16 километров. Многие подготовились не только физически, но приготовили интересные и необычные костюмы.

Водителям проехать пока нельзя от Комсомольской площади на Каланчевский путепровод и на перекрестке Каланчевской улицы и Большого Балканского переулка (в сторону улицы Маши Порываевой). Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

