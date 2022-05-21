Участники весеннего велофестиваля выехали с проспекта Академика Сахарова. Огромной колонной они проедут по Садовому кольцу.

Зачастую, к велосипедистам присоединяются и москвичи на самокатах, гироскутерах и моноколесах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

