Москвичам рассказали, чем заняться в субботу

В рамках специального проекта Sport and Art москвичей ждут бесплатные интерактивные экскурсии и вечерние тренировки в музеях, галереях и креативных кластерах.

Кроме этого, можно посетить Московский зоопарк, где сейчас проходит выставка "Пеликаны мира". Организаторы отобрали лучшие репортажные и художественные кадры из разных стран, всего представлено более 800 снимков дикой природы.

В конноспортивном центре "Измайлово" проходит четвертый пони-форум. Гостям обещают соревнования по конкуру, фестиваль детского творчества и показательные выступления мастеров конного спорта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

