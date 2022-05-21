Акцию "Ночь музеев" проведут в столице в полном формате

Культурную акцию "Ночь музеев" проведут в полном формате без коронавирусных ограничений. Посетить мероприятия можно онлайн или лично. На встречи в оффлайне нужно зарегистрироваться.

С 19:00 и до 00:00 для гостей бесплатно откроют музеи, выставочные комплексы, а также дадут возможность поучаствовать в спектаклях и мастер-классах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.