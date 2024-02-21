Почти 450 мероприятий подготовили в столице к 23 февраля

В Москве ко Дню защитника Отечества подготовили почти 450 мероприятий в парках, музеях и библиотеках. Как рассказали в столичном департаменте культуры, жители города и туристы смогут принять участие в спортивных и интеллектуальных состязаниях, послушать лекции, побывать на тематических выставках, экскурсиях и концертах.

Так, например, 23 февраля музей-панорама "Бородинская битва" представит программу "День русского солдата". На ней можно будет узнать все о вооружении, обмундировании и устройстве армии первой половины XIX века.

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