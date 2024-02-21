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Новости

Новости

21 февраля, 13:00

Город

Почти 450 мероприятий подготовили в столице к 23 февраля

Почти 450 мероприятий подготовили в столице к 23 февраля

Более 440 мероприятий организуют в парках, музеях и библиотеках Москвы к 23 февраля

Специальный показ "Мода. Цветочные грезы" пройдет в Историческом музее

"Мой район. Новости": Дворец пионеров в Раменках пригласил сыграть в хоккей

Для москвичей подготовили праздничную программу в честь Дня защитника Отечества

Праздничную программу подготовили в честь Дня защитника Отечества в Москве

Москвичам рассказали о праздничной программе в День защитника Отечества

Мэр Москвы сообщил, что парковки 23 и 24 февраля будут бесплатными

"Сити": концерт "Музыка турецких сериалов" с участием Бурака Озчивита в Москве

Отделения "Почты России" в Москве не будут работать 23 февраля

В Москве ко Дню защитника Отечества подготовили почти 450 мероприятий в парках, музеях и библиотеках. Как рассказали в столичном департаменте культуры, жители города и туристы смогут принять участие в спортивных и интеллектуальных состязаниях, послушать лекции, побывать на тематических выставках, экскурсиях и концертах.

Так, например, 23 февраля музей-панорама "Бородинская битва" представит программу "День русского солдата". На ней можно будет узнать все о вооружении, обмундировании и устройстве армии первой половины XIX века.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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