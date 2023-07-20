Музыкальный фестиваль "Солома" состоится в Comcity 22 июля

Музыкальный фестиваль "Солома" пройдет в субботу, 22 июля. Телеканал "Москва 24" устроит в рамках фестиваля большой летний праздник.

Площадка расположена на территории делового квартала Comcity. Это единственный в Москве офисный парк с прудами, фонтанами и дизайнерским ландшафтом. Гостей ждут выступления популярных артистов. На сцену выйдут молодые исполнители, поющие в стиле поп-соул, этно, r&b. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.