Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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20 июля, 18:30

Культура

Музыкальный фестиваль "Солома" состоится в Comcity 22 июля

Музыкальный фестиваль "Солома" состоится в Comcity 22 июля

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Музыкальный фестиваль "Солома" пройдет в субботу, 22 июля. Телеканал "Москва 24" устроит в рамках фестиваля большой летний праздник.

Площадка расположена на территории делового квартала Comcity. Это единственный в Москве офисный парк с прудами, фонтанами и дизайнерским ландшафтом. Гостей ждут выступления популярных артистов. На сцену выйдут молодые исполнители, поющие в стиле поп-соул, этно, r&b. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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