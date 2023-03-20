Выставка "Дом моделей. Индустрия образов" проходит в Музее Москвы

В Музее Москвы проходит выставка "Дом моделей. Индустрия образов". Посетители могут узнать, как в ХХ веке развивалась концепция единой системы моделирования одежды для промышленного производства.

Выставка посвящена трем ключевым периодам в мире советской и российской моды, которые связаны с работой Ателье мод (1923 – 1925 годы), Дома моделей на Сретенке (1934 – 1941 годы) и Общесоюзного дома моделей одежды на Кузнецком мосту (1944 – 2002 годы).